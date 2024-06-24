«Небывалый вызов». Путин послал мощный сигнал Западу визитом в Северную Корею

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею стал жестким предупреждением для Запада. Об этом сообщило издание The Associated Press .

«В условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада», — отметили авторы материала.

Соглашение, которое заключили Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын, предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из стран. Подписание документа стало ответом президента России на передачу НАТО вооружений Украине для ударов по РФ.

Официальные переговоры Путина и Ким Чен Ына длились примерно полтора часа. Лидер КНДР отметил, что страна принимает сторону России в период украинского кризиса.