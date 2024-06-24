«Небывалый вызов». Путин послал мощный сигнал Западу визитом в Северную Корею

AP: Путин сделал жесткое предупреждение Западу своим визитом в КНДР

Фото: РИА «Новости»

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею стал жестким предупреждением для Запада. Об этом сообщило издание The Associated Press.

«В условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада», — отметили авторы материала.

Соглашение, которое заключили Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын, предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из стран. Подписание документа стало ответом президента России на передачу НАТО вооружений Украине для ударов по РФ.

Официальные переговоры Путина и Ким Чен Ына длились примерно полтора часа. Лидер КНДР отметил, что страна принимает сторону России в период украинского кризиса.

Институционализированный ваххабизм

Дружба КНДР дорогого стоит. Почему на самом деле США разозлила поездка Путина в Пхеньян

«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте