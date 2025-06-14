Небоскреб в Дубае горел более шести часов
Крупный пожар охватил верхние этажи небоскреба Tiger Tower в Дубае. На его тушение у спасателей ушло более шести часов. Об этом сообщило издание The National News.
По данным журналистов, пожарные эвакуировали из полыхающего дома 3820 жителей из 764 квартир. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Сам пожар привел к сбою в работе наземного метро. Транспортное управление Дубая сообщило, что из-за близости горящего здания к путям временно прекратилось движение поездов между станциями «Дубай Марина» и «Палм Джумейра». В качестве альтернативы государственный перевозчик запустил автобусные маршруты.
Власти эмирата предоставили владельцам пострадавших от пожара квартир временное жилье.
Пресс-служба правительства Дубая предупредила, что после тушения огня пожарные начали процедуру охлаждения здания. Поэтому до окончания работ никто из жильцов домой вернуться не сможет.
В начале апреля сильный пожар охватил квартиру в 22-этажном доме в московском районе Зябликово. Очаг возгорания находился на такой высоте, что прибывшие на место пожарные бригады не достали до нужного окна выдвижной лестницей. Жильцы пострадавшей квартиры эвакуировались самостоятельно.