Небоскреб в Дубае горел более шести часов

Крупный пожар охватил верхние этажи небоскреба Tiger Tower в Дубае. На его тушение у спасателей ушло более шести часов. Об этом сообщило издание The National News .

По данным журналистов, пожарные эвакуировали из полыхающего дома 3820 жителей из 764 квартир. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Сам пожар привел к сбою в работе наземного метро. Транспортное управление Дубая сообщило, что из-за близости горящего здания к путям временно прекратилось движение поездов между станциями «Дубай Марина» и «Палм Джумейра». В качестве альтернативы государственный перевозчик запустил автобусные маршруты.

Власти эмирата предоставили владельцам пострадавших от пожара квартир временное жилье.

Пресс-служба правительства Дубая предупредила, что после тушения огня пожарные начали процедуру охлаждения здания. Поэтому до окончания работ никто из жильцов домой вернуться не сможет.

В начале апреля сильный пожар охватил квартиру в 22-этажном доме в московском районе Зябликово. Очаг возгорания находился на такой высоте, что прибывшие на место пожарные бригады не достали до нужного окна выдвижной лестницей. Жильцы пострадавшей квартиры эвакуировались самостоятельно.