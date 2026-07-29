Небо в Турции окрасилось в желтый цвет из-за лесных пожаров

Обстановку в Турции после начала лесных пожаров сняли на видео

Лесные пожары в Турции дошли до туристических районов Фетхие и Антальи. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

По словам очевидцев, в воздухе присутствует запах гари, но не слишком сильный. Известно, что для тушения применяют вертолеты. На кадрах с места событий видно, что небо окрасилось в желтоватый оттенок.

Людей из некоторых домов эвакуировали. Также ситуацию осложняет ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня в лесах.

Ранее мощный пожар случился на острове Бююкада в Стамбуле. Огонь распространился по всей пляжной линии и охватил расположенные там постройки. В результате ЧП пострадали четыре человека. Как рассказали очевидцы, огонь быстро разгорелся из-за сильного ветра.