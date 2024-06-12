Небензя заявил в ООН о необходимости пересмотреть бессрочные санкции против КНДР

Бессрочный санкционный режим Совета безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи требует пересмотра. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Санкционный режим Совета безопасности в отношении КНДР необходимо пересмотреть», — призвал Небензя на заседании СБ ООН, посвященном ситуации с правами человека в КНДР.

По его словам, Северная Корея, в отличие от других государств, подвергающихся рестрикциям, стала «единственной страной-исключением, которой отказано во всем».

В частности, в отношении нее не действуют механизмы по изменению ограничений в том числе в отношении ее граждан.

Как отметил Небензя, организаторы нынешнего заседания дополнили эту «бесчеловечную политику незаконными односторонними ограничительными мерами».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль анонсирует визиты главы государства в Северную Корею и Вьетнам, когда для этого «настанет время».