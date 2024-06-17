Небензя заявил, что Россия задействует все инструменты при конфискации активов

Россия использует все доступные инструмент для защиты в случае конфискации активов со стороны Запада. Об этом рассказал РИА «Новости» постпред России при ООН Василий Небензя.

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», — высказался он.

По его словам, российская сторона будет считать все возможные варианты конфискации отечественных активов или прибыли от них грубейшим нарушением принципов и норм международного права.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что перспектива разблокировки ценных бумаг РФ напрямую связана с мирным процессом по украинскому вопросу. По ее словам, поддержка Украины со стороны стран «Большой семерки» является обязательным условием при принятии любых дипломатических решений.