Небензя заявил, что Россия задействует все инструменты при конфискации активов

Небензя: Россия задействует все доступные силы в случае конфискации активов

Фото: Pxhere

Россия использует все доступные инструмент для защиты в случае конфискации активов со стороны Запада. Об этом рассказал РИА «Новости» постпред России при ООН Василий Небензя.

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», — высказался он.

По его словам, российская сторона будет считать все возможные варианты конфискации отечественных активов или прибыли от них грубейшим нарушением принципов и норм международного права.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что перспектива разблокировки ценных бумаг РФ напрямую связана с мирным процессом по украинскому вопросу. По ее словам, поддержка Украины со стороны стран «Большой семерки» является обязательным условием при принятии любых дипломатических решений.

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