Евросоюз постарался не замечать удары Украины по газопроводу «Турецкий поток», ограничиваясь невнятными рассуждениями. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Брюсселе ограничились невнятными рассуждениями, у ЕС вызывают озабоченность любые атаки на объекты энергетической системы. Якобы Украина ни о чем подобном Евросоюз не информировала. И вообще, это не удары по энергетике, а что-то другое», — заметила она.

Захарова подчеркнула, что определенную часть Евросоюза эти удары устраивают, но эти люди действуют против своих же граждан. А остальная часть сообщества просто не знает о происходящем, заключила дипломат.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о планах США по уничтожению «Турецкого потока». Он объяснил, что по этой причине Штаты одобрили уничтожение энергетической инфраструктуры ЕС.