МИД России раскритиковал реакцию ЕС на удары ВСУ по «Турецкому потоку»
Захарова: ЕС старается не замечать удары Киева по «Турецкому потоку»
Евросоюз постарался не замечать удары Украины по газопроводу «Турецкий поток», ограничиваясь невнятными рассуждениями. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Брюсселе ограничились невнятными рассуждениями, у ЕС вызывают озабоченность любые атаки на объекты энергетической системы. Якобы Украина ни о чем подобном Евросоюз не информировала. И вообще, это не удары по энергетике, а что-то другое», — заметила она.
Захарова подчеркнула, что определенную часть Евросоюза эти удары устраивают, но эти люди действуют против своих же граждан. А остальная часть сообщества просто не знает о происходящем, заключила дипломат.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о планах США по уничтожению «Турецкого потока». Он объяснил, что по этой причине Штаты одобрили уничтожение энергетической инфраструктуры ЕС.