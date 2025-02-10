Небензя раскритиковал Украину за бравирование терактами
Небензя: Киев бравирует совершением терактов и связями с террористами
Киевские власти бравируют совершением терактов и связями с международными террористическими организациями. Об этом постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза ООН, сообщило РИА «Новости».
Он отметил, что Украина занимается поставкой террористам дронов и оружия, а ее власти прямо признались, что помогали боевикам «Аль-Каиды»*, нападавшим на правительственные силы Мали. Поэтому Киев использовали в качестве перевалочной базы для иностранных террористов-боевиков.
«А сейчас Украина превратилась в логистический узел, откуда западное оружие, поставляемое киевскому режиму, расползается по всему миру», — добавил дипломат.
По словам Небензи, ООН обладает переговорным потенциалом для вероятных контактов России и США по Украине, но сейчас говорить о нем рано.
*Запрещенная в России террористическая организация.