Киевские власти бравируют совершением терактов и связями с международными террористическими организациями. Об этом постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза ООН, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что Украина занимается поставкой террористам дронов и оружия, а ее власти прямо признались, что помогали боевикам «Аль-Каиды»*, нападавшим на правительственные силы Мали. Поэтому Киев использовали в качестве перевалочной базы для иностранных террористов-боевиков.

«А сейчас Украина превратилась в логистический узел, откуда западное оружие, поставляемое киевскому режиму, расползается по всему миру», — добавил дипломат.

По словам Небензи, ООН обладает переговорным потенциалом для вероятных контактов России и США по Украине, но сейчас говорить о нем рано.

*Запрещенная в России террористическая организация.