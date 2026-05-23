Небензя пригласил постпреда Украины в РФ посмотреть на «загибающуюся» экономику

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил украинского постпреда Андрея Мельника посетить Россию и лично убедиться, как «загибается» российская экономика. Об этом дипломат заявил в ходе заседания Совбеза ООН, сообщил ТАСС .

«Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию, я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как „загибается“ экономика России, и не только в Москве, но и в провинции», — сказал дипломат.

Так он отреагировал на распространяемые украинским коллегой пропагандистские мифы. При этом Небензя усомнился, что Мельник на это пойдет. По его словам, у постпреда Украины не найдется желания сделать это.

Ранее Небензя советовал Мельнику при цитировании русских поговорок сверяться с первоисточниками, чтобы они получались точными. Пока же они в его исполнении граничат с обсценностью.