Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику, любящему использовать русские поговорки, сверяться с первоисточниками. Об этом российский дипломат заявил на заседании Совета Безопасности по Украине, сообщил ТАСС .

«Сегодня мы в очередной раз собрались, чтобы зафиксировать „для галочки“ „неослабевающее внимание Совета“ к украинскому сюжету. Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», — иронично отметил Небензя.

Постпред России дал бесплатный совет украинскому коллеге. Он рекомендовал ему учить слова из первоисточника, раз тот пользуется русскими поговорками. Тогда цитаты из русского фольклора получатся точными.

В декабре 2025 года Мельник при отказе на территориальные уступки со стороны Киева процитировал фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя» про «дырку от бублика». Потом перевел свою реплику на английский язык, пояснив, что «бублик» — это «бейгл».

Ранее Небензя заявил, что киевский режим никогда не отмоется от чудовищных коррупционных махинаций, выявленных в ходе операции «Мидас».