Небензя: Киеву не отмыться от чудовищной коррупции по делу Миндича и «Мидас»

Киевскому режиму уже никогда не отмыться от коррупционных махинаций, выявленных в ходе расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по украинской тематике, трансляция доступна на сайте ООН.

«Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции „Мидас“ и зафиксированных в так называемых пленках [бизнесмена Тимура] Миндича», — сказал дипломат.

Операция «Мидас» прошла в ноябре 2025 года. Сотрудники НАБУ раскрыли коррупционную схему в энергетической сфере, которую возглавлял приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому Миндич. Антикоррупционное ведомство получило около тысячи аудиозаписей разговоров, сделанных в его квартире, когда бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» за контракты.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Зеленский может стать фигурантом антикоррупционного расследования в случае ухода с президентского поста.