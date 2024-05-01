Небензя обратился к Совбезу ООН из-за ситуации в Боснии и Герцеговине | 360°

Мир 01 мая 2024, 07:45 Небензя обратился к Совбезу ООН из-за ситуации в Боснии и Герцеговине Небензя указал на ухудшение обстановки в Боснии и Герцеговине Matteo Nardone/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Совбезу ООН следует предотвратить конфликт, который скоро может начаться в Боснии и Герцеговине. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

«Причина, по которой Российская Федерация запросила сегодняшнее заседание, заключается в резком ухудшении обстановки в Боснии и Герцеговине», — указал дипломат.

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Он подчеркнул, что ситуация в стране хрупкая, и может деградировать. Небензя назвал сигналом тревоги письмо сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович к членам Совбеза ООН. По словам дипломата, послание является попыткой предотвратить ухудшение ситуации.

«Мы, как члены СБ, не можем оставаться безучастными к подобным крикам о помощи», — заключил Небензя.

Ранее он заявил, что Россия не поддержит резолюцию о признании событий в Сребренице геноцидом. Небензя назвал документ однобоким и политически заряженным. Он добавил, что признание проекта вызовет в мире «цепную реакцию»,