Небензя и замглавы МИД Украины поспорили о его национальности

Постпред России при ООН Василий Небензя и замглавы МИД Украины Марьяна Беца на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке публично поспорили о национальности российского дипломата. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Беца усомнилась в украинских корнях Небензи, который заявил, что у него казацкие корни и запорожская фамилия. Российский дипломат заявил, что формально он является украинцем, а его фамилию трудно найти даже на Украине.

«Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что между русскими и украинцами нет различий в национальном плане. Единственное, что различается, так это вера, причем со времен Киевской Руси. Нынешний режим в Киеве же ради личных интересов предал историческое наследие и веру за «тридцать серебреников».

Беца только и смогла сказать, что не считает Небензю украинцем, как и не признает русских и украинцев единым народом.

Ранее Небензя заявил, что планы британцев и французов по снабжению киевского режима ядерным оружием опасны, безответственны и противоправны, поэтому получат отпор со стороны России.