Неадекват пытался застрелить ребенка в Одесской области

В Одесской области мужчина стрелял по собакам, а потом перешел на детей

Неизвестный мужчина начал стрелять по собакам, а потом перекинулся на людей, чуть не застрелив ребенка в городе Килия Одесской области. Об этом сообщил украинский «24 канал» .

По словам очевидицы, она гуляла со своими внучками, когда к ним подошел мужчина и начал угрожать пистолетом. Одна из девочек бросилась бежать, неадекват выстрелил ребенку вслед. После этого он направил оружие на вторую девочку, приказал сидеть, а иначе выстрелит уже в нее.

Позже выяснилось, что мужчина сначала устроил стрельбу во дворе своего дома, атаковав собак.

Полицейские уже его задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, а также выясняются его мотивы.

До этого в Тернопольской области мужчина в форме ВСУ начал стрелять по людям из автомата. Два человека погибли, трое получили ранения. Злоумышленника задержали.

Ранее в Челябинске во время разборок, в которых участвовали около 30 подростков, раздались несколько выстрелов.