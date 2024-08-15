«Не знают сами, что творят». Лукашенко обрушился на Литву за новый запрет для авто

Лукашенко осудил решение Литвы запретить въезд белорусских автомобилей

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Литовское правительство повело себя безответственно, запретив въезд всем машинам из Белоруссии. Это ограничение лишь пойдет на пользу Союзному государству, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

«Они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. <…> Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что новый запрет пойдет на пользу Союзному государству. Он объяснил, что прекратится «экономический туризм», когда россияне и белорусы вывозили деньги за рубеж.

С 16 августа в Литве отменят исключения в запрете на въезд машин с белорусскими номерами. Пограничники не пустят авто, независимо от гражданства, визы или вида на жительство владельца и водителя транспортного средства.

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