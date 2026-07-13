МИД России вызвал посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа и указал на недопустимость растущей поддержки киевского режима со стороны Берлина. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дипломату указали, что Германия заключает военные и военно-технические соглашения с Украиной, поставляет вооружения и организует совместные предприятия по созданию сил и средств для нападения на мирные объекты в России.

«Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии», — подчеркнули в МИД.

В министерстве также назвали неприемлемыми попытки Германии указывать третьим странам, включая Китай, как строить отношения с Россией. Отдельно в ведомстве отметили, что стилистика немецкой пропаганды вызывает исторически обусловленное отторжение в России.

Ранее в Германии указали на страх украинского посла, что ФРГ прекратит финансировать Киев.