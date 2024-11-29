«Не задача ближайших лет». Германия пока не выйдет из Евросоюза

Выход ФРГ из Евросоюза в ближайшие годы невозможен хотя бы потому, что партия «Альтернатива для Германии» не имеет шансов прийти к власти парламентским путем. Об этом 360.ru рассказал политолог, историк Сергей Станкевич.

«Германия сейчас снова стала „больным человеком Европы“. Так ее называли в XX веке. Она стала насквозь проблемным государством, она не может тащить на себе весь груз ответственности за Евросоюз», — объяснил специалист.

Он напомнил, что именно на экономике ФРГ, ее промышленности и банковской системе в значительной мере базировалось общее экономическое развитие Евросоюза. Сейчас Германии не по силам эта ноша — из-за членства в ЕС страна теряет гораздо больше, чем приобретает из общего европейского рынка.

«Конечно, думать над этим, считать плюсы и минусы уже придется германским элитам. Но выход из Евросоюза — это не ближняя перспектива, это, скорее, такой политический лозунг, который обозначает место партии в политическом спектре Германии, но это не задача ближайших лет», — заключил эксперт.

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» настаивает на выходе страны из ЕС в окончательном проекте предвыборной программы. Согласно документу АдГ, ФРГ должна отказаться от системы евро и ввести собственную стабильную валюту.