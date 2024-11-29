Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в окончательном проекте предвыборной программы настаивает на выходе ФРГ и Евросоюза. Об этом сообщило издание Spiegel .

Политическое объединение снова встало на антиевропейский курс, заявили авторы материала. Согласно документу, который оказался в распоряжении журналистов, Германия должна покинуть систему евро и ввести стабильную национальную валюту.

Жесткий разрыв с ЕС был бы контрпродуктивен, поэтому переход к новой системе необходимо обсуждать со старыми государствами-партнерами и новыми заинтересованными сторонами, отметили в АдГ.

В сентябре турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что страна в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО. Государство сделает это либо по своей воле, либо его оттуда выдавят.