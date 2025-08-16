Не забудьте ложечки. Захарова пошутила о встрече «коалиции желающих»

Планирующим провести в воскресенье онлайн-заседание «коалиции желающих» европейским лидерам нужно не забыть салфетки и ложечки для сахара. Об этом в Telegram-канале написала представитель МИД России Мария Захарова.
«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — едко заметила дипломат.
Европейские СМИ ранее сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером в воскресенье проведут по видеосвязи очередное заседание «коалиции желающих».
Захарова констатировала, что западные СМИ впали в состояние «помешательства» из-за высокого приема президента России Владимира Путина на Аляске. Дипломат напомнила, что три года на Западе рассказывали об изоляции России, а в Анкоридже перед российским лидером расстелили красную дорожку.
