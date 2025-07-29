Экс-советник Зайас: для окончания конфликта Украину нужно отключить от Starlink

Новый ультиматум президента США Дональда Трампа означает эскалацию конфликта. Для урегулирования кризиса достаточно отключить Украину от американской системы спутникового интернета Starlink и перестать поставлять ВСУ оружие. Такое мнение в соцсети Х высказал юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.

«Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту сверхкоррумпированную страну. Нарратив США и ЕС не выдерживает никакой критики», — заявил экс-советник.

По мнению де Зайаса, конфликт на Украине начался из-за расширения НАТО на восток в нарушение обещаний, данных Советскому Союзу американской стороной. Трамп «не сделал никаких выводов из разговоров» с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул эксперт.

Трамп ранее заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который дал России на заключение мирного соглашения с Украиной. Также американский лидер высказал разочарование Путиным.