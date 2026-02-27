Дмитриев пошутил над фото Клинтона из файлов Эпштейна

На заявление экс-президента США Билла Клинтона о непричастности к преступлениям финансиста Джеффри Эпштейна иронично ответил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В соцсети Х он прокомментировал снимок из материалов по делу.

На фотографии бывший лидер Соединенных Штатов сидел в кресле и держал за бедра молодую девушку. В опубликованных Минюстом США файлах по делу Эпштейна ее лицо закрыли черным квадратом.

«На самом деле, это семейная фотография, на которой Хиллари (Клинтон, супруга Билла Клинтона — прим. ред.) изображена в парике на этом затемненном снимке», — написал Дмитриев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Клинтон все знал о незаконной деятельности Эпштейна, обвиненного в педофилии, а показания Хиллари Клинтон перед конгрессом — ложь.