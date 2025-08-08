«Не виноград продать, а целую страну»: почему для Пашиняна вилла в США роднее Дилижана

Актриса Яна Поплавская назвала «окончательной сдачей Армении» предстоящую встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в США. Свое мнение звезда высказала в Telegram-канале .

«[8 августа] состоится окончательная сдача Армении. Пашинян встретится в США с Алиевым и <…> подпишет „Меморандум о взаимопонимании между Арменией и Азербайджаном“», — написала артистка.

Поплавская саркастически отметила «особый талант» Пашиняна — «не виноград продать, а целую страну, свою Родину». По словам актрисы, сами армяне не считают премьер-министра за армянина, для них он «соросовский попугай на велосипеде», для которого вилла в Калифорнии «роднее солнечного Дилижана».

Пашинян и Алиев уже отправились в США ради подписания соглашения. Встреча пройдет под надзором американского президента Дональда Трампа. Армянский премьер-министр до последнего скрывал подготовку к поездке. О саммите стало известно только в начале августа от американских СМИ.