Причиной гендерного скандала на Олимпиаде 2024 года в Париже с участием боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин назвали «российские фейки». Об этом заявил в интервью Reuters президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Все эти обсуждения основаны на фейковой новостной кампании, исходящей из России. Это было частью многих, многих фейковых новостных кампаний, с которыми нам пришлось столкнуться из России до Парижа и после Парижа», — заявил он.

Боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин провалили гендерные тесты IBA в Индии в 2023 году, однако МОК допустил их до участия в Играх.

По словам Баха, спор из-за боксеров не имеет ничего общего с реальностью, так как они «родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины».

В конце января глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал огромной ошибкой МОК допуск трансгендеров* к участию в Олимпиаде. По его словам, Бах и его команда пожертвовали судьбами спортсменов «ради пиара и денег».

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