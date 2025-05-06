Россия продолжала двигаться вперед, пока Великобритания думала о том, как нанести ей стратегическое поражение. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дипломат прокомментировала участие военных ВСУ в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. Она напомнила, что Лондон «из века в век выбирает не ту тактику».

«Пока они думают, как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед», — сказала Захарова.

По ее мнению, украинские солдаты, маршировавшие по Лондону, выполняли британский заказ по попытке нанесения России стратегического поражения.

Однако в Великобритании упорно упускают из внимания то, что в России «не каждый сам за себя, а за правду, друг за друга». Но этого им не понять, ведь в этой стране эгоизм возвели в степень государственной идеологии, добавила дипломат.

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили ранее заявил, что украинские войска примут участие в параде в честь 80-летия Победы в Лондоне. В мероприятии будут участвовать более тысячи британских военнослужащих.