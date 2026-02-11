Меркурис: Россия поставит на место Каллас после ее слов об уступках в пользу ЕС

В России не оставят без ответа слова главы евродипломатии Каи Каллас, что в Кремле должны пойти на уступки в пользу Евросоюза. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала

«Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», — сказал он.

Отношения между Россией и Евросоюзом продолжат и дальше ухудшаться, если глава евродипломатии не перестанет заниматься эскалацией конфликта. Пока в Брюсселе не научатся слушать, ситуация не улучшится и в будущем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Каллас после ее слов о подготовке Брюсселем списка требований к России по украинскому конфликту.