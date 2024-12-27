Не станем друзьями ближайшие 100 лет. Медведев дал прогноз об отношениях России и США

Медведев: у России с США не будет дружбы в ближайшие сто лет

Друзьями Россия и США в ближайший век точно не станут. Такое заявление сделал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

«Дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну», — написал он в своем Telegram-канале.

По его убеждению, после окончания гибридного противостояния Запада и России наиболее рациональным для нашей страны будет не обращать внимания на Соединенные Штаты.

Слабые страны, которые поддались давлению со стороны англосаксов и даже приняли участие в антироссийских действиях, можно простить, добавил политик. Однако Европа, по его мнению, должна понести серьезное наказание.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что до Нового года контактов лидера России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом не будет. По его словам, российская сторона также не намерена направлять в Соединенные Штаты новогодние поздравления.