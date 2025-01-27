«Не сможет сбежать». В Турции напомнили Зеленскому о неизбежных переговорах

Украинский президент Владимир Зеленский не сможет избежать переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet .

«Теперь у нас есть [президент США Дональд] Трамп и Путин, которые хотят мира. Владимир Зеленский <…> не сможет сбежать из-за стола переговоров», — заявили журналисты.

Они отметили, что теперь в мире начали задумываться о перемирии и пересмотре антироссийских санкций. При этом пока ничего не решили по территориям, которые вошли в состав России после СВО.

Ранее обозреватель Hürriyet Абдулкадир Сельви предположил, что переговоры по ситуации на Украине могут начаться в апреле–мае. Журналист отметил, что перед диалогом может состояться встреча Путина и Трампа. Сначала объявят о прекращении огня, а потом начнутся переговоры, пояснил он.