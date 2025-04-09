Не самая эффектная, но важная тема. Что Россия и США обсудят в Стамбуле 10 апреля

Новый раунд российско-американских переговоров пройдет в Стамбуле 10 апреля. Россию на них представит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США — замглавы Госдепартамента Соната Коултер. Что они будут обсуждать и к каким соглашениям могут прийти, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Главной темой, по его мнению, станет нормализация работы дипмиссий — Коултер в Госдепартаменте отвечает как раз за европейские посольства. Сторонам предстоит снять визовые ограничения для дипломатов.

Кроме того, России нужно настоять на возвращении трех зданий, которые конфисковали в США, и на том, чтобы посла и других сотрудников снова начали приглашать в Госдепартамент, в конгресс и на другие мероприятия, добавил Станкевич.

«Это, может быть, не самая эффектная с точки зрения пресс-конференций тема, но это крайне важно для того, чтобы две великие державы имели полноценные дипломатические связи», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что ждать сенсаций от встречи не приходится, но решать проблемы будут в спокойном и профессиональном ключе.

В свою очередь, в самом Госдепартаменте заявили, что на этой встрече не будут обсуждать политические вопросы, в том числе Украину.