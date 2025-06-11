Ситуация с протестными акциями в США является внутренней проблемой страны, волнения не имеют никакой связи с Россией. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это никакая не „рука Кремля“ и не „происки Пекина“. Это их внутренняя проблема, когда одна половина страны ненавидит другую половину страны», — подчеркнула дипломат.

В качестве аргумента она процитировала американского президента Дональда Трампа, который сообщил, что США сейчас находятся в кризисе.

Ранее в Лос-Анджелесе ввели комендантский час на фоне протестов против миграционной политики руководства страны.

Причиной для дополнительных мер безопасности стали продолжающиеся беспорядки. По словам мэра Карен Басс, в городе на фоне протестов ограбили уже 23 магазина. Комендантский час будет действовать с 20:00 и продлится до утра среды.