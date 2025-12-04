Индия заинтересовалась арендой российской атомной подлодки

Bloomberg: Индия договорилась с Россией об аренде атомной подлодки на 10 лет

Российская атомная ударная подводная лодка перейдет в аренду Индии на 10 лет за два миллиарда долларов. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, стороны уже пришли к соглашению о сделке во время визита индийской делегации на российскую верфь в ноябре этого года.

Собеседники журналистов уточнили, что Индия рассчитывает получить субмарину в ближайшие два года, но готова подождать дольше.

«По условиям аренды, российская многоцелевая подлодка не может быть использована в военных действиях», — заявили источники.

Они пояснили, что подлодку задействуют для подготовки индийских моряков для управления суднами такого типа, которые сейчас находятся в стадии строительства. По данным Bloomberg, Индия занимается строительством двух атомных ударных субмарин.

Страна уже брала у России подводную лодку в аренду. Речь идет о субмарине «Нерпа», полученной в 2012 году. Через 10 лет Индия вернула субмарину обратно.

Кроме новой подводной лодки, Индия рассчитывает на покупку российских истребителей Су-57 и системы противовоздушной обороны С-500. Эти вопросы премьер-министр страны Нарендра Моди готовится обсудить с президентом России Владимиром Путиным во время его двухдневной поездки.

В преддверии визита российского лидера на центральных улицах Дели появились баннеры с его портретами и подписями на русском языке и хинди. Среди фотографий есть как одиночные снимки Путина, так и совместные с премьер-министром Моди.