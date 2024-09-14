«Не пощадил». Орбан показал фото с тренировки со Шварценеггером

Орбан потренировался со Шварценеггером в фитнес-центре Будапешта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал в социальной сети Facebook* совместную фотографию тренировки с актером Арнольдом Шварценеггером. Снимок сделали в одном из фитнес-центров Будапешта.

«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — написал Орбан.

Кроме того, политик опубликовал фотографию Шварценеггера из своего рабочего кабинета и видео их встречи у здания правительства страны.

Ранее венгерские журналисты сообщили, что премьер-министр Виктор Орбан резко похудел. По данным портала Blikk, политик изменил режим питания и стал регулярно заниматься с гирями, популярными в Советском Союзе.

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