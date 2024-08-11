Германии в ближайшие годы необходимо задуматься о подготовке к противостоянию России. Об этом Welt заявил командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.

«Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе», — пояснил он, отвечая на вопрос о возможном вооруженном конфликте с РФ.

Гисс указал на необходимость всей Германии подготовиться к конфликту, объяснив это важной общей целью для политики, бундесвера, бизнеса и общества.

Недавно политический аналитик Драголюб Боснич сообщил, что Германия — ключевой драйвер, подталкивающий Евросоюз к конфликту с РФ. По его словам, местные власти уже не скрывают планы о предоставлении своей инфраструктуры для подготовки 800 тысяч бойцов НАТО.