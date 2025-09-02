Не о чем говорить. На Западе раскрыли причины Путина не встречаться с Зеленским
IFQ: у Путина много причин не встречаться с Зеленским
Президент России Владимир Путин не собирается встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на данном этапе ему это не нужно. Такие выводы сделала итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
По данным издания, российский лидер готов пойти на переговоры, чтобы завершить диалог, а не для того, чтобы начинать его. Завершением диалога должна быть ратификация капитуляции Украины, на данном этапе Путину не о чем говорить с Зеленским.
«С другой стороны, Зеленский может получить огромные преимущества от этой встречи. Во-первых, он превратит переговоры в колоссальную предвыборную рекламу для себя. <…> СМИ выставляют любое его выступление как важное событие в истории западной философии», — заявил автор материала.
В газете отметили, что западная пресса благосклонно относится к Зеленскому.
Главы России и Украины пока не готовы к переговорам, также сделал вывод президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с коллегами. При этом турецкий лидер отметил, что подходы обоих президентов позитивные.