IFQ: у Путина много причин не встречаться с Зеленским

Президент России Владимир Путин не собирается встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на данном этапе ему это не нужно. Такие выводы сделала итальянская газета IL Fatto Quotidiano .

По данным издания, российский лидер готов пойти на переговоры, чтобы завершить диалог, а не для того, чтобы начинать его. Завершением диалога должна быть ратификация капитуляции Украины, на данном этапе Путину не о чем говорить с Зеленским.

«С другой стороны, Зеленский может получить огромные преимущества от этой встречи. Во-первых, он превратит переговоры в колоссальную предвыборную рекламу для себя. <…> СМИ выставляют любое его выступление как важное событие в истории западной философии», — заявил автор материала.

В газете отметили, что западная пресса благосклонно относится к Зеленскому.

Главы России и Украины пока не готовы к переговорам, также сделал вывод президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с коллегами. При этом турецкий лидер отметил, что подходы обоих президентов позитивные.