Не о чем волноваться. Путин успокоил Южную Корею

Путин: Россия окажет военную помощь КНДР только в случае агрессии

Фото: РИА «Новости»

В связи с новым договором КНДР и России Южной Корее не стоит беспокоиться. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам госвизита во Вьетнам и Северную Корею.

«Помощь России в военной сфере для КНДР будет идти только в случае агрессии», —  сказал он.

Путин также отметил, что Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР, поэтому «бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости».

При этом глава государства отметил, что в случае поставок Сеулом вооружения Украине Россия может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.

На выступлении Путин напомнил, что в ходе проведения специальной военной операции Россия никого не просила о помощи.

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