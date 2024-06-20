Не о чем волноваться. Путин успокоил Южную Корею

Путин: Россия окажет военную помощь КНДР только в случае агрессии

В связи с новым договором КНДР и России Южной Корее не стоит беспокоиться. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам госвизита во Вьетнам и Северную Корею.

«Помощь России в военной сфере для КНДР будет идти только в случае агрессии», — сказал он.

Путин также отметил, что Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР, поэтому «бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости».

При этом глава государства отметил, что в случае поставок Сеулом вооружения Украине Россия может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.

На выступлении Путин напомнил, что в ходе проведения специальной военной операции Россия никого не просила о помощи.