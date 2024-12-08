В рамках интеграции России и Белоруссии не стоит принимать поспешных действий, поскольку процесс довольно сложный. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным .

«Это очень сложный процесс, здесь не нужно торопиться», — подчеркнул он.

Песков заметил, что речь идет о двух независимых странах, при сохранении суверенитета которых обсуждают вопрос Союзного государства.

«И здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям», — заметил официальный представитель Кремля.

На этой неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о взаимных гарантиях безопасности. Документ утвердили по итогам заседания Высшего государственного совета объединения двух стран.