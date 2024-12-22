В настоящее время в мире возрастают риски третьей мировой войны, но пугать ей никого не надо. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сказал президент России Владимир Путин.

«Не надо никого пугать, опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник, — эскалирует ситуацию», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что Запад может поступать так, как ему хочется, и сталкиваться с последствиями таких решений.

«Мы всегда будем отвечать на любой вызов. И когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это поймут, услышат, осознают, мне кажется, придет и осознание того, что нужно искать, как было сказано, компромиссы», — заметил президент.

Россия, в очередной раз напомнил Путин, к этому готова, но без ущерба интересам страны. Он также заметил, что восстановление отношений с США возможно на таких же условиях.