«Не надо над нами издеваться». Католики обрушились на Трампа с критикой
Католики сочли оскорбительным портрет Трампа в образе папы римского
Публикация президента США Дональда Трампа, в которой он предстал в образе папы римского, вызвала недовольство у католиков. Об этом сообщила телекомпания Би-би-си.
Католическая конференция Нью-Йорка в своем заявлении подчеркнула, что в публикации нет ничего смешного.
«Не надо над нами издеваться», — указали в организации, напомнив, что похороны Франциска прошли на днях, а кардиналы скоро соберутся на конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра.
Пост Трампа также раскритиковал бывший премьер-министр Италии и лидер левой Социал-демократической партии Маттео Ренци.
«Это изображение оскорбляет чувства верующих, наносит оскорбление институциям и показывает, что лидеру мира правых политиков нравится паясничать», — написал он в соцсети X.
Размещенная президентом США публикация вызвала ожесточенную дискуссию. Многие решили, что изображение оскорбительно.