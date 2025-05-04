«Не надо над нами издеваться». Католики обрушились на Трампа с критикой

Публикация президента США Дональда Трампа, в которой он предстал в образе папы римского, вызвала недовольство у католиков. Об этом сообщила телекомпания Би-би-си .

Католическая конференция Нью-Йорка в своем заявлении подчеркнула, что в публикации нет ничего смешного.

«Не надо над нами издеваться», — указали в организации, напомнив, что похороны Франциска прошли на днях, а кардиналы скоро соберутся на конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра.

Пост Трампа также раскритиковал бывший премьер-министр Италии и лидер левой Социал-демократической партии Маттео Ренци.

«Это изображение оскорбляет чувства верующих, наносит оскорбление институциям и показывает, что лидеру мира правых политиков нравится паясничать», — написал он в соцсети X.

Размещенная президентом США публикация вызвала ожесточенную дискуссию. Многие решили, что изображение оскорбительно.