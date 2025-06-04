Политик Бэннон: сенатор Грэм и Зеленский могут втянуть США в войну с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и американский сенатор Линдси Грэм* планируют втянуть США в войну с Россией. Об этом заявил экс-советник американского президента по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон в эфире в соцсети X .

«Мы не можем позволить, чтобы Грэм* и Зеленский втянули США в третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками», — сказал он.

Политик прокомментировал визит сенатора в Киев на прошлой неделе, в рамках которого тот заверял украинские власти в поддержке со стороны Вашингтона. Бэннон отметил, что таким образом он дает украинцам ложную надежду на помощь американцев, а также на то, что США ввяжутся в конфликт с Россией.

Политик добавил, что у Грэма* надо или паспорт забрать и не пускать в Америку, либо отправить его в тюрьму.

Американский сенатор известен своей антироссийской позицией. Этой весной он вносил в конгресс проект по санкциям, предлагая ввести 500%-ные пошлины на товары, импортируемые из стран, закупающих российские энергоресурсы, писал RT.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский приказал атаковать российские аэродромы, чтобы сорвать мирные переговоры.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.