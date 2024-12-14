Впервые сирийцам удалось посетить частный прибрежный курорт, построенный около 50 лет назад для семьи бывшего президента Башара Асада. Этот курорт находится в Бурдж-Исламе, в северной части провинции Латакия. Об этом сообщило агентство Reuters .

Масштабный курортный комплекс, расположенный на побережье, включает в себя роскошную виллу с балконами, обращенными к Средиземному морю, собственный пляж, несколько зеленых зон и прогулочную аллею.

После падения режима Асада здание разграбили, оно опустело. Окна разбиты, пол усеян осколками стекла, мебель отсутствует вовсе, а туалеты, душевые кабины, светильники и другие предметы сломаны или разбиты.

«Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто такое, чего мы не видели за всю мою жизнь», — сказал бывший велогонщик сборной Сирии.

По его мнению, теперь весь комплекс должен принадлежать народу, а не «очередному президенту».

Ранее стало известно, что Асад долго не раскрывал даже брату свои планы покинуть страну. По слухам, перед отъездом он заверил офицеров, что Россия окажет ему поддержку. На Западе считали, что Россия помогла Асаду покинуть Сирию. Когда политик вылетел из Дамаска, у его самолета были отключены транспондеры. В Москву Асад прибыл вместе с семьей, Владимир Путин дал им политическое убежище.