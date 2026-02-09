В документах по делу Эпштейна обнаружили крупный заказ серной кислоты

В опубликованных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили крупный заказ на серную кислоту. Материалы опубликовали на сайте Минюста США.

Связанная с Эпштейном фирма LSJE LLC в документе от 6 декабря 2018 года запрашивала банковский перевод для приобретения 1250 литров серной кислоты у компании Gemini Seawater Systems.

Заказ также включал услуги по замене кабеля и PH-оборудования для установки системы обратного осмоса. Комплекс использовали для опреснения морской воды на частных островах Эпштейна.

В июне 2018 года та же компания направила сотруднику Эпштейна Брайсу Гордону коммерческое предложение по установке опреснительной системы для острова Грэйт Сейнт Джеймс.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что обнародованные материалы по делу Эпштейна показали истинное лицо западных элит.