Так называемую мирную конференцию в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта нельзя считать мирной, поскольку в ней участвует только одна сторона. Таким мнением с РИА «Новости» поделился бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

«Если это мирная конференция, то, пока обе сопричастные страны не войдут [в нее], мир не построить. <…> В конференции нет России, нет Китая. Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова», — считает он.

Политик назвал саммит «конференцией группы поддержки» и спрогнозировал, что он не только не приведет к миру, но и может ухудшить ситуацию, спровоцировав затягивание конфликта. Чтобы встреча была эффективной, Украина и Россия должны «серьезно обсудить» ситуацию и приложить усилия для прекращения боевых действий, подытожил Хатояма.

Конференция состоится в 15-16 июня в Бюргенштоке с участием около 90 стран и организаций. В Швейцарии заявили, что организаторы саммита поддерживали связь с Россией по дипломатическим каналам. При этом на мероприятие российскую делегацию не позвали.