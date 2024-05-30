«Не хотим создавать кризис». Молдавия и Украина договорились о транзите российского газа

Власти Украины и Молдавии договорились о транзите газа из России в Приднестровье

Украина и Молдавия достигли неофициального соглашения о сохранении транзита российского газа в Приднестровье после истечения контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». Об этом сообщил глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов, чьи слова привело агентство Bloomberg .

«Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе», — подчеркнул министр.

При этом Молдавия не будет выступать гарантом ни по одному газовому контракту. «Жизнеспособный вариант» — доставка российского голубого топлива в Приднестровье через Турцию, но конструкция трубопровода не позволяет обойти Украину, добавил Парликов.

Украинская сторона ранее отказалась продлевать договор с «Газпромом» на транзит российского газа. Это не означает прекращение поставок голубого топлива, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.