«Не хочу гражданской войны». Маск предупредил несколько стран о возможных конфликтах

Маск: политика многих правительств обернется гражданской войной

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency
Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие страны идут по пути Великобритании, все больше приближаясь к началу гражданских войн. Об этом в соцсети X заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты правительства. По его мнению, именно руководство государств уделяет слишком много внимания политике идентичности, тем самым подталкивая население к гражданским войнам.

«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — подчеркнул предприниматель.

Ранее Илон Маск критически высказался о заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который назвал беспорядки в стране «обычным насилием». Бизнесмен спросил его, нужно ли беспокоиться из-за атак на все сообщества.

В августе в Великобритании прошла волна протестов. Для предотвращения беспорядков власти задействовали шесть тысяч сотрудников полиции, сообщил RT.

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