Маск раскритиковал заявление премьера Британии о беспорядках в стране

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу беспорядков в стране. Комментарий он оставил на своей странице в социальной сети Х .

Ранее Стармер назвал происходящее в Великобритании не протестами, а «обычным насилием». Он добавил, что правительство не потерпит нападений на мечети и мусульманские общины.

«Разве тебя не должны волновать атаки на все сообщества?» — написал Маск в комментарии под постом британского премьера.

Массовые протесты и беспорядки против миграционной политики в Великобритании начались в конце июля после того, как в Саутпорте 17-летний подросток с ножом напал на детскую танцевальную студию. Тогда трое детей погибли, девять несовершеннолетних пострадали. Нападавшего позже задержали.