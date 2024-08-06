Маск раскритиковал заявление премьера Британии о беспорядках в стране

Фото: pxhere.com

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу беспорядков в стране. Комментарий он оставил на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Стармер назвал происходящее в Великобритании не протестами, а «обычным насилием». Он добавил, что правительство не потерпит нападений на мечети и мусульманские общины.

«Разве тебя не должны волновать атаки на все сообщества?» — написал Маск в комментарии под постом британского премьера.

Массовые протесты и беспорядки против миграционной политики в Великобритании начались в конце июля после того, как в Саутпорте 17-летний подросток с ножом напал на детскую танцевальную студию. Тогда трое детей погибли, девять несовершеннолетних пострадали. Нападавшего позже задержали.

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