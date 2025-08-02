«Не готов договариваться». Почему Россия выходит из соглашения с США по утилизации плутония

Кабмин внес на денонсацию в Госдуму соглашение с США об утилизации плутония. Документ ратифицировали в 2011 году. В нем указывалось, что каждая из сторон обязуется уничтожить по 34 тонны оружейного плутония. Политолог-американист Геворг Мирзаян в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что стало причиной расторжения договора.

В эфире напомнили, что американская сторона не выполнила ни одного условия соглашения. При этом Вашингтон сделал ряд антироссийских шагов, которые усилили риски для глобальной стабильности.

«Мы выходим из соглашения по утилизации оружейного плутония, потому что президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что не готов договариваться. Российская позиция такова: мы готовы к переговорам с американскими партнерами и к комплексным соглашениям. Но для этого нужны определенные элементы. В их числе — доверие, которого нет. И главное — надежные способы контроля за взятыми обязательствами», — пояснил Мирзаян.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что потенциальное военное противостояние между Соединенными Штатами и Россией немыслимо и должно быть исключено.