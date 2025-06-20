Путин: Россия и Китай не формируют, а только оформляют новый миропорядок

Россия и КНР не формируют новый миропорядок, а только оформляют. Об этом на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге заявил президент Владимир Путин.

«Россия и Китай не формируют миропорядок, мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом, от этого никуда не деться, все равно что восход солнца, а мы его оформляем и расчищаем дорогу для процесса, чтобы он отвечал интересам подавляющего большинства стран и был более сбалансированным», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Россия всегда выступала за безопасность каждой страны, но без ущерба для другой.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что признание полуострова частью России станет ключевым пунктом при формировании нового миропорядка. По его словам, это станет фактическим признанием произошедших изменений.