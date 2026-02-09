«Не думаю, что это прозвучало от США». Уитакер опроверг слова Зеленского о сроках мира

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг слова Владимира Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Этот срок до июня упомянул президент Зеленский. <…> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США», — сказал он.

Уитакер подчеркнул, что Вашингтон хочет прекращения боевых действий, но называть точные даты в таких условиях бывает очень опасным. По его словам, любое соглашение должно быть одобрено обеими сторонами конфликта.

«Думаю, мы просто завершим [конфликт], как только [соглашение] будет готово. Но в конечном итоге обе стороны — и русские, и украинцы — должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет выработано», — отметил постпред.

Ранее Зеленский заявлял, что США предлагают Киеву завершить конфликт с Россией к марту 2026 года.