Не добившись помощи полиции, фермер в Германии въехал на тракторе в толпу

В Германии зрители фестиваля Kissinger Open Air обосновались на частном поле. Не сумев договориться мирным путем, фермер разогнал незваных гостей трактором. Пострадали два человека, сообщила газета Mainpost .

Музыкальный фестиваль в баварском городе Бад-Киссинген проходил 29 августа недалеко от частных владений 52-летнего немца. Мужчине не понравилось, что молодежь, пришедшая на концерт Винсента Вайса, разместилась на его участке.

Он звонил в полицию, правоохранители отказались разогнать толпу, потому что одновременное перемещение большого количества людей создало бы опасность для дорожного движения. К тому же фестиваль подходил к концу.

Фермер вернулся на луг с трактором и несколько раз проехал туда-обратно, чтобы убедить людей покинуть его территорию. Пострадали два человека. Полиция изъяла у мужчины права и отпустила на время расследования домой.

Ранее на севере Италии автомобиль разогнался и въехал в толпу людей. Водитель-марокканец пытался скрыться.