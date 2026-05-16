Машина въехала в группу людей на севере Италии, пострадали 10 человек

Автомобиль врезался в группу людей на севере Италии, пострадали минимум 10 человек. Об этом написала газета ll Giornale .

По словам очевидцев, автомобиль Citroën летел на большой скорости. Он врезался в толпу, а потом влетел в витрину магазина.

«Мы видели, как подъехала машина. Он сделал внезапное ускорение. Он шел не менее 100 в час, мы видели, как люди летают», — рассказал изданию очевидец.

Водитель, 31-летний марокканец, при ударе получил травму и пытался убежать с места преступления. Прохожие пытались задержать его, и злоумышленник ударил ножом одного из них. Мужчину задержали и отправили в полицейский участок.

Один из пострадавших рассказал, как пытался задержать водителя.

«Пока я пытаюсь спасти даму с ампутированными ногами, он убегает. Поэтому я преследовал его, тем временем еще четыре-пять человек подошли ко мне. Он исчез за кучей машин, а затем вышел с ножом в руке. Он что-то болтал, но не был итальянцем», — рассказал мужчина.

Пострадали, по предварительным данным, 10 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Одной женщине от удара отрезало ноги, их пришлось ампутировать.