Макрон неожиданно высказался о Владимире Путине

GDIY: Макрон не исключил возможности диалога с Путиным

Фото: РИА «Новости»

Диалог с президентом России Владимиром Путиным возможен на разные темы. Об этом в подкасте Génération Do It Yourself заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», — подчеркнул он.

При этом президент отметил, что темами обсуждения могут стать различные вопросы, даже несмотря на то, что общения между двумя лидерами в последние месяцы не было.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Макрону после провала его партии на выборах в Европейский парламент пора уйти в отставку, или, как образно выразился российский политик, — «на свалку истории».

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