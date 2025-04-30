«Не для защиты и учений». Страны НАТО уличили в усилении вооруженных сил в Европе

МО Белоруссии: НАТО создает в Европе «бронированный кулак» явно не для защиты

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обвинил НАТО в укреплении вооруженных сил европейских стран, направленном явно не для защиты границ или учений. Это заявление он сделал во время пленарного заседания III Международного антифашистского конгресса, проходящего в подмосковном центре «Патриот». Об этом сообщило агентство «БЕЛТА» .

«Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты», — сказал он.

Хренин отметил, что такими действиями руководство европейских стран саботирует предложения России и США по мирному урегулированию конфликта на Украине и, наоборот, только обостряют его.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза и Великобритания запланировали подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Подписать документ представители стран договорились на саммите ЕС, который состоится 19 мая.